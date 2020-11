वशीकरण मंत्र का प्रयोग लोगों को वश में करने या उन्हें अपनी और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या आकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माने जाते हैं।

वशीकरण यंत्र से लाभ (Benefits of Vashikaran Yantra :

* वशीकरण यंत्र (Vashikarana Yantra) से कई लाभ होते हैं जैसे यह जातक को बुरी नजर से बचाता है और जातक को अधिक आकर्षित बनाता है।

* साथ ही यह पति-पत्नी में से किसी एक के भटक जाने या पराई स्त्री-पुरुष से संबंधों की स्थिति में भी लाभदायक होता है।

How to Use Vashikaran Yantra:

वशीकरण यंत्र का प्रयोग करते समय माँ कामाख्या का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप अनिवार्य है। लाल स्याही से भोजपत्र पर बना वशीकरण यंत्र बेहद लाभदायक माना गया है। नोट: यह एक बेहद प्रभावी लेकिन तांत्रिक यंत्र माना जाता है. इसका अनैतिक और बिना जानकारी के प्रयोग वर्जित है