शनि को न्याय का देवता माना जाता है। शनि किसी भी कुंडली में सबसे लंबे समय तक प्रभावित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि की साड़ेसाती और ढैय्या में जातक को अपने कार्यों का उचित फल नहीं मिल पाता, दुर्घटनाओं और परेशानियों से उसका जीवन कष्टकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि की शांति करवाने हेतु शनि शांति यंत्र (Shani Shanti Yantra in Hindi) का पूजन लाभदायक होता है।

शनि शांति यंत्र का उपयोग (How to Use Shani Shanti Yantra)

शनि यंत्र (Shani Shanti Yantra in Hindi) को लॉकेट के रूप में भी धारण किया जा सकता है। इसे काली स्याही से भोजपत्र या ताम्रपत्र पर बनवाना लाभदायक होता है। नीला या काले रंग के पुष्प अर्पित करते हुए शनि मंत्र "ऊँ शं शनैश्चराय नम" से इस यंत्र की पूजा करनी चाहिए।शनि शांति यंत्र की स्थापना व प्रभाव (Installation & Effects of Shani Shanti Yantra)

शनि यंत्र को स्थापित करने से पूर्व पवित्र व शुद्ध करना अभूत जरूरी है, क्योंकि जातक तक पहुंचे के लिए इसे कई हाथों का सामना करना पड़ता है। शनि यंत्र की स्थापना तथा पूजा अर्चना के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। शनि यंत्र सभी जातकों के लिए लाभकारी है। किन्तु शनि यंत्र की पूजा उन जातकों को करनी चाहिए जिनके सातवें ग्रह में शनि बैठा हो, क्योंकि सातवाँ ग्रह मौत, परिवार आदि का वाचक होता है। इस यंत्र से सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है, जिससे समस्त दुष्प्रभावों का नाश होता है।