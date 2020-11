आधुनिकता के इस दौर में तमाम चिकित्सीय पद्धतियां होने के बावजूद भी विज्ञान कई निःसंतान दंपत्तियों की मदद नहीं कर पाता, लेकिन भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार संतान गोपाल यंत्र (Santan Gopal Yantra) की पूजा करने से ऐसे दंपत्तियों को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इस यंत्र के साथ भगवान श्रीकृष्ण की बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए।

संतान गोपाल यंत्र का उपयोग (How to Use Santan Gopal Yantra)

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते।देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत:।।संतान गोपाल मंत्र (Santan Gopal Mantra in Hindi) की 55 माला या यथाशक्ति जप और गोपाल संतान यंत्र की पूजा का एक माह में चमत्कारिक फल मिलता हैं। इस यंत्र की पूजा के साथ भगवान विष्णु को दूर्वा यानि ताजा घास और मोदक या दही- मक्खन का भोग अवश्य लगाएं।

संतान गोपाल यंत्र की स्थापना व प्रभाव (Installation & Effects of Santan Gopal Yantra)

संतान गोपाल यंत्र की पूजा करने से वैवाहिक जीवन बेहद सुखद होता है। यह यंत्र आपके सपनों को पूर्ण करता है, जिससे सम्पूर्ण जीवन उल्लास से भर जाता है। संतान गोपाल यंत्र का लाभ उठाने के लिए सुयोग्य ज्योतिष व पंडित से सलाह लेकर, शुद्धिपूर्वक स्थापना करनी चाहिए। इस यंत्र की स्थापना विशेष पूजन द्वारा की जाती है। ।नोट: संतान गोपाल यंत्र (Santaan Gopal Yantra) के बारें में कई लोग मानते हैं कि यह तभी पूर्ण रूप से फलदायक होता है जब इसे संतान गोपाल मंत्र का 25,000 बार जाप कर सिद्ध किया जाए. लेकिन अधिकतर ज्योतिषी इसे गलत और धूर्त पंडितों की चाल बताते हैं. इसलिए संतान गोपाल यंत्र की स्थापना के विषय में किसी सुयोग्य पंडित से इसकी सरल विधि अवश्य जान लें