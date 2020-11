कुंडली में मांगलिक दोष होने की वजह से अकसर लोगों की शादी-ब्याह, संतान प्राप्ति आदि में समस्याएं आती हैं। इस दोष से बचने के यूं तो कई उपाय है लेकिन सबसे बेहतरीन उपाय मंगल यंत्र की स्थापना और पूजा को माना गया है।

मंगल यंत्र का उपयोग (How to Use Mangal Yantra)

मान्यता है कि अगर कुंडली में मंगल अशुभ हो तो उसे भी मंगल यंत्र की पूजा द्वारा सही किया जा सकता है। मंगल यंत्र को लाल वस्त्र अथवा ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लाल स्याही से बनाना बेहद शुभ माना जाता है। मांगलिक दोष (Mangalik Dosha Yantra in Hindi) निवारण के लिए इस यंत्र के साथ हनुमान जी की पूजा करना परमावश्यक है।

मंगल यंत्र की स्थापना व प्रभाव (Installation & Effects of Mangal Yantra)

मंगल यंत्र को शुद्धिपूर्वक व विशेष पूजन विधि द्वारा स्थापित किया जाता है। इस यंत्र की स्थापना करने से पहले किसी अच्छे पंडित या ज्योतिष से सलाह जरूर लें। मंगल यंत्र का पूजन करने से आर्थिक, शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है। रक्त संबंधी बीमारियां खत्म हो होती हैं, तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है।