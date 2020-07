प्रश्न - अगर मैं सपने मे लड़की देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Girl?उत्तर - ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार छोटी लड़की को सपने में देखना शुभ फलों का सूचक माना जाता है। इससे घर में संतान की वृद्धि तथा संतान की आयु बढ़ती है।

* यदि किसी जातक के सपने में युवा लड़की आती है तो यह एक शुभ संकेत है, जिसके फलस्वरूप प्रेम संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी।

* अगर अविवाहित व्यक्ति में सपने में युवा लड़की दिखाई देती तो इससे इच्छित (मनपसंद) पत्नी की प्राप्ति होती है।

*यदि सपने में कुरूप लड़की दिखाई दे तो यह चिंता का विषय हो सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध में अनबन हो सकती है।



