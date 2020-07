प्रश्न - अगर मैं सपने मे दादा-दादी देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Grand Parents?उत्तर -सपने में दादा-दादी या नाना- नानी का दिखाई देना सुरक्षा, प्यार और बुद्धिमानी का संकेत होता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति सपने में अपने दादा-दादी या नाना- नानी से डरता है तो उसका अर्थ है उसके जीवन में प्यार और शांति की कमी है।



