प्रश्न - अगर मैं सपने मे मधुमक्खी देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Honeybee?उत्तर -मधुमक्खी शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को दर्शाती है। ज्योतिषों के अनुसार अगर मधुमक्खी छत्ते पर बैठी हो तो यह भरे- पूरे परिवार का सूचक है। मधुमक्खी के संदर्भ में स्वप्न फल निम्नलिखित हैं:

* मधुमक्खी मक्खी के साथ छत्ते पर बैठी दिखाई दे: सपने में मधुमक्खी, कई मक्खी के साथ छत्ते पर बैठी दिखाई दे तो वह संगठन का सूचक होता है।

* फूल पर बैठी मधुमक्खी: यदि स्वप्न में मधुमक्खी फूल पर बैठी हो, तो धन चोरी, सट्टे में हार या व्यावसायिक जीवन में उतार- चढ़ाव हो सकता है।



