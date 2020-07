प्रश्न - अगर मैं सपने मे बिच्छू देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Scorpio?उत्तर -बिच्छू का सपने में दिखाई देने से शुभ- अशुभ दोनों ही प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। शुभाशुभ परिणाम, परिस्थितियों व दिशा पर निर्भर करता है। बिच्छू के संबंधित फलों का विवरण निम्न है:

* बिच्छू को सपने में देखने से जातक बलवान, अर्थात जिम्मेदारी वाला पद मिल सकता है।

* यदि कोई फौजी बिच्छू को सपने में देखता है तो पदोन्नति का अवसर प्राप्त होता है।

* युद्ध के समय ऐसा सपना देखने से विजय प्राप्त होती है।br/>* यदि बिच्छू सपने में जातक को काट ले तो हानि या दुर्घटना हो सकती है।

* काला बिच्छू : सपने में काला बिच्छू देखना तो शुभ माना जाता है लेकिन सफेद बिच्छू दिखना अपशकुन समझा जाता है



