प्रश्न - अगर मैं सपने मे पानी पीते देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Drinking-Water?उत्तर -स्वपन ज्योतिषी मानते हैं कि सपने में स्वयं को पानी पीते देखना शुभ होता है। यह धन-वृद्धि अथवा व्यापार मे लाभ का संकेत माना जाता है।



