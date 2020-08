प्रश्न - अगर मैं सपने मे चूड़ी देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Bengals?उत्तर -सपने में चूड़ी दिखाई देना एक बहुत ही शुभ लक्षण है। यह विवाहित स्त्री के पति के लिए दीर्घायु और अविवाहित कन्याओं के लिए अच्छा जीवन साथी मिलने का संकेत माना जाता है।



Tags : Bengals Dream Meaning, Interpretation, Sapne Mein Bengals Dekhna, Swapan Phal, Sapne, Sapno ka matlab, सपने में चूड़ी