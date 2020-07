प्रश्न - अगर मैं सपने मे शेर देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Lion?उत्तर -सिंह या शेर का सपने में दिखाई देना शुभ (बल का प्रतीक) माना जाता है। ज्योतिष-शास्त्रों के अनुसार सिंह या शेर का सपने में देखे जाने से जातक की शारीरिक शक्ति बढ़ती है। सिंह या शेर से संबंधित स्वप्न फल नीचे दिये गाएँ हैं:

* शेर दिखाई देना: सपने में शेर दिखाई देने पर जातक के शत्रु सदैव भयभीत रहेंगे तथा मुकदमा आदि में विजय प्राप्त होगी।

* सिंह- सिंहनी का जोड़ा: यदि सिंह- सिंहनी का जोड़ा दिखाई दे तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है तथा पत्नी गृहिणी व आज्ञाकारी होती है।



