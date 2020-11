प्रश्न - अगर मैं सपने मे साँप /पकड़ना देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Catching-Snake?

उत्तर -अगर आपने सपने में खुद को सांप पकड़ते हुए देखा है तो यह एक अच्छा सपना है। ऐसे सपनों को दुश्मनों पर विजय के रूप में देखा जाता है।