प्रश्न - अगर मैं सपने मे हिरन देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Deer?उत्तर -सपने में हिरन दिखाई देना शुभ माना जाता है। यह अधिकतर सामान्य फल प्रदर्शित करता है। हिरन या मृग से संबंधित स्वप्न फलों का विस्तार पूर्वक विवरण निम्न लिखित है:

* यदि हिरन या मृग सपने में भागता हुआ दिखाई दे तो लंबी व सुखद यात्रा का आभास होता है।

* अगर हिरन खड़ा हुआ हो निरर्थक यात्रा का योग बनता है।

* यदि सपने में हिरन का बच्चा दिखाई दे तो जातक की संतान के लिए हितकारी सिद्ध होगा।

* यदि हिरन- हिरनी का जोड़ा दिखाई दे तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है।



