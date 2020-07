प्रश्न - अगर मैं सपने मे हाथी देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Elephant?उत्तर -ज्योतिषों व ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार स्वप्न में हाथी का दर्शन शुभ व हितकारी माना गया है। यह ऐश्वर्य का प्रतीक होने के कारण सौभाग्य को बढ़ाने वाला तथा सुख- समृद्धि का सूचक है। हाथी से जुड़े स्वप्न फल उसकी स्थिति व दिशा पर निर्भर करते हैं, जो निम्न हैं:

* हाथी पर सवारी: सपने में हाथी पर सवार होना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख-शांति, वैभव-वृद्धि, परिवार वृद्धि का आभास होता है।

* खड़ा हाथी: किन्तु हाथी खड़ा दिखाई दे तो किसी कार्य में बाधा आ सकती है।

* हाथी- हथिनी का जोड़ा: हाथी- हथिनी का जोड़ा दिखाई देने पर, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं।

* हथिनी: जातक को सपने में अधिक हथिनी दिखाई देने पर, अधिक औरतों के साथ प्रेम संबंध हो सकते हैं।



Tags : Elephant Dream Meaning, Interpretation, Sapne Mein Elephant Dekhna, Swapan Phal, Sapne, Sapno ka matlab, सपने में हाथी