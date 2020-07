प्रश्न - अगर मैं सपने मे गाय देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Cow?उत्तर -गाय दिखाई देने पर स्वप्न फल निम्न हैं:

* यदि सपने में सफ़ेद गाय हो तो चाँदी या चीनी के व्यापार में लाभ हो सकता है।

* कपिला गाय पीली वस्तुओं के व्यापार में तथा लाल गाय लाल वस्तुओं के व्यापार में उन्नत का संकेत देतीं हैं।

* चितकबरी गाय के दिखाई देने पर सौदागरी के कार्य में अत्यधिक लाभ होगा।

* गाय का दूध निकाला जा रहा हो तो कामना सिद्ध तथा संपत्ति में लाभ होता है।

* समागम करती हुई गाय का दृश्य संतान लाभ की सूचना देती है।

* यदि गाय सपने में बछड़े को प्यार कर रही तो संतान सुख प्राप्त होगा।

* यदि दूध निकलते समय गाय लात मरते दिखाई दे तो धन-अर्जन में बाधा हो सकती है।



