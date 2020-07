प्रश्न - अगर मैं सपने मे बिल्ली देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Cat?उत्तर -बिल्ली का सपने में दिखाई देना, कुछ मतों के अनुसार सामान्य तथा कुछेक के अनुसार अशुभ बताया गया है। दरअसल शुभ, सामान्य या अशुभ फल, बिल्ली कि स्थिति व दिशा पर निर्भर करता है। बिल्ली से जुड़े स्वप्न फलों का विवरण निम्न है:

* काली व चितकारी बिल्ली अधिक अशुभ व मिश्रित कष्टों का आभास देती हैं।

* सपने में बिल्ली का दिखाई देना आने वाले समय में किसी से लड़ाई होने का संकेत देता है।

* आपस में लड़ती हुई दो बिल्लियाँ दिखाई देने पर पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदारों से झगड़ा हो सकता है।

* यदि सपने में कुत्ते-बिल्ली आपस में लड़ रहे हों तो भयंकर झगड़ा हो सकता है, जिसमें जातक घायल भी हो सकता है।

* बिलाव व बिल्ली आपस में लड़ते दिखाई दे तो जातक के दाम्पत्य जीवन में अशांति हो सकती है।



