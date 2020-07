प्रश्न - अगर मैं सपने मे भैंस देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Buffalo?उत्तर -भैंस से संबंधित स्वप्न फल निम्न हैं:

* यदि सपने में भैंस का दूध निकाला जा रहा है, तो अन्न आदि क्षेत्रों में लाभ होता है।

* अगर भूरे रंग की भैंस दिखाई दे तो अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती है।

* यदि बड़े थन वाली भैंस सपने में दिखाई देती है, तो धन की प्राप्ति होती है।

* बिना सींग वाली भैंस का अवलोकन करने से धन की हानि हो सकती है।

* सपने में भैंसा दिखाई देने पर रोग का आभास होता है।

* यदि भैंसे पर कुछ लदा हो तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है।

* गाड़ी से जुड़ा हो तो कष्टकारी यात्रा का योग हो सकता है।

* यदि भैंस- भैंसा संभोग करते दिखाई दें तो दाम्पत्य जीवन में अनबन हो सकती है।



Tags : Buffalo Dream Meaning, Interpretation, Sapne Mein Buffalo Dekhna, Swapan Phal, Sapne, Sapno ka matlab, सपने में भैंस