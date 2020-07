प्रश्न - अगर मैं सपने मे तपस्वी देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Sage?उत्तर -सपने में तपस्वी (योगी साधू) का दिखाई देना शुभ- अशुभ फलों की सूचना देता है। ज्योतिषियों के अनुसार यह जातकों के लिए लाभदायक होता है। दरअसल शुभ- अशुभ फलों का परिणाम, स्वप्न की स्थिति व दिशा पर निर्भर करता है। तपस्वी का सपने में दिखाई देने पर निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं: *

सपने में तपस्वी दिखाई देने पर धार्मिक व आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ती है। *

यदि कोई जातक सपने में तपस्वी के दर्शन करता है तो परोपकार में वृद्धि प्राप्त करता है।



Tags : Sage Dream Meaning, Interpretation, Sapne Mein Sage Dekhna, Swapan Phal, Sapne, Sapno ka matlab, सपने में तपस्वी