प्रश्न - अगर मैं सपने मे कैंची चलाते देखूँ तो इसका क्या मतलब है?

What is the meaning of my dream if I see Scissor?

उत्तर -सपने मे कैंची चलाते देखना बेहद अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे सपने का मतलब है फ़िज़ूल में झगडा।